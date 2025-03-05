Критическая инфраструктура Одесской области получила повреждения

МВД Украины: после взрывов в Одесской области повреждена инфраструктура

В Одесской области после взрывов оказалась повреждена критическая инфраструктура. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства внутренних дел Украины.

«Одесская область… Зафиксированы масштабные разрушения… повреждена… критическая инфраструктура», — сказано в сообщении ведомства.

В ночь на 5 марта украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Ильичевске (ныне Черноморск) Одесской области.

4 марта также сообщалось, что объекты критической инфраструктуры в Одессе получили повреждения в результате взрывов.

Вечером 3 марта мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что в городе зафиксировали несколько взрывов. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в тот момент в населенном пункте действовала воздушная тревога. Особый режим ввели в 21:48 мск.

Днем ранее украинские журналисты сообщили о нескольких взрывах в Киеве. Как писало издание «Зеркало недели», незадолго до этого в городе объявили воздушную тревогу в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины.