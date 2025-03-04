Премьер Украины высказался о значительном вкладе США в вооружение Украины

Украина нуждается в поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и боеприпасов к ним, чтобы защитить страну от обстрелов. Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль, которого цитирует «РБК Украина».

«Конечно же, вклад США существенен. В первую очередь это касается систем Patriot, которые пока являются единственной системой, способной бороться с российской баллистикой», — отметил премьер.

По его словам, Киев самостоятельно не справится с обеспечением систем боеприпасами, а также ремонтом и обслуживанием ЗРК.

4 марта в Белом доме подтвердили приостановку военной помощи Киеву. Такое решение было принято после напряженной встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Глава США выразил недовольство, что Зеленский не готов к мирным переговорам с Россией, а также то, что он проявил недостаточную благодарность за американскую помощь.

Ожидается, что США не будут помогать Украине до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность мирно урегулировать конфликт. А пока Соединенные Штаты приостановили все поставки военной помощи, в том числе и оружия.

До этого президент России Владимир Путин рассказал о своем отношении к американскому лидеру. Он заявил, что их отношения всегда носили деловой и прагматичный характер. Путин не исключил, что если бы Трамп был избран президентом США в 2020 году, то конфликта на Украине можно было бы избежать.

Ранее во Франции заявили, что решение США по помощи Украине отдалило мир.