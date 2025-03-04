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Раскрыта причина удара по полигону в Днепропетровской области

Forbes: причиной удара по Днепропетровской области стало безразличие ВСУ
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Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Удар российским ракетным комплексом «Искандер» по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области, уничтоживший украинских военнослужащих, произошел в результате безразличия украинских командиров. Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что полигон не был оборудован маскировочными сетями и укрытиями, которые должны были скрыть передвижение бойцов. Также там не было средств противовоздушной обороны.

«Командиры баз обычно были равнодушны к уязвимости военнослужащих», — поделился в интервью изданию ожин из военнослужащих.

1 марта Министерство обороны России сообщило, что российские военные нанесли высокоточный удар по полигону ВСУ «Новомосковский» в Днепропетровской области. На следующий день в украинских пабликах появилась информация о массовом уничтожении военных в результате удара российской ракеты «Искандер» по этому объекту во время построения личного состава.

3 марта командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-майор Михаил Драпатый подтвердил удар по полигону в Днепропетровской области. Он подчеркнул, что все виновные будут наказаны.

Ранее в Раде заявили о снижении эффективности сил ПВО на Украине.

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