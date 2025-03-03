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В ВСУ подтвердили удар по полигону во время построения

Командующий Драпатый подтвердил удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области
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Генеральний штаб ВСУ

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-майор Михаил Драпатый подтвердил удар по полигону в Днепропетровской области. Его слова приводит украинское издание УНИАН.

«Каждый, кто принимал решения в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, — все понесут ответственность... Я буду требовать самого строгого наказания», — заявил Драпатый.

Он подчеркнул, что те, кто в ходе украинского конфликта продолжают халатно и формально выполнять свои обязанности, кто «затягивает» военнослужащих в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью, и самоутверждаются не в бою, а притесняя подчиненных, — все они позорят ВСУ.

1 марта Министерство обороны России сообщило, что российские военные нанесли высокоточный удар по полигону ВСУ «Новомосковский» в Днепропетровской области. На следующий день в украинских пабликах появилась информация о массовом уничтожении военных в результате удара российской ракеты «Искандер» по этому объекту во время построения личного состава.

Ранее в Раде заявили о снижении эффективности сил ПВО на Украине.

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