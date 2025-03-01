МО: военные РФ нанесли удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области

Российские военные нанесли высокоточный удар по полигону ВСУ «Новомосковский» в Днепропетровской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В операции был задействован оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», поразивший скопление личного состава украинской армии. По данным Минобороны, ликвидировано до 150 украинских военнослужащих, среди которых, по предварительной оценке, до 30 иностранных наемников, проходивших подготовку на полигоне.

Согласно официальным источникам, «Искандер-М» представляет собой оперативно-тактический ракетный комплекс. Этот комплекс включает в себя два вида ракет: баллистические и крылатые. Официальные данные указывают, что максимальная дальность полета ракет из «Искандер-М» составляет до 500 километров.

Накануне сообщалось, что российские военные воспользовались материалом журналистов датского телеканала DR, чтобы выявить и уничтожить штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Юнаковке в Сумской области. Вход в штаб украинской армии попал в видеорепортаж иностранных журналистов. Российские военнослужащие 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты изучили запись, осуществили разведку местности, определили местоположение вражеского штаба и передали данные специалистам.

Ранее в подполье рассказали о поражении гостиницы в Полтаве, где находились ВСУ.