В Сумах произошел взрыв

На территории города Сумы на северо-востоке Украины произошел взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram.

«В Сумах был слышен взрыв», — говорится в публикации.

Тревогу в Сумской области объявили 3 марта в 21:05 по московскому времени, следует из данных украинского министерства цифровой трансформации.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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