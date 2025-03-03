На юго-востоке Украины произошел взрыв

Взрыв произошел на металлургическом заводе в городе Каменское (до 2016 года назывался Днепродзержинск) Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

На опубликованном видео пойман момент взрыва в здании завода.

На кадрах также можно увидеть разрушения на территории предприятия и возгорание.

По предварительным данным, взрыв связан с «нарушением технологического процесса».

1 марта министерство обороны России сообщило, что российские военные нанесли высокоточный удар по полигону ВСУ «Новомосковский» в Днепропетровской области. На следующий день в украинских пабликах появилась информация о массовом уничтожении военных в результате удара российской ракеты «Искандер» по этому объекту во время построения личного состава.

3 марта командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-майор Михаил Драпатый подтвердил удар по полигону в Днепропетровской области.

Ранее в Раде заявили о снижении эффективности сил ПВО на Украине.