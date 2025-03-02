В подполье рассказали об ударах по военным объектам в Киевской области

Российские военные нанесли удар по комбинату в Киевской области, на котором производят детали для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, в темное время суток в украинской столице зафиксировали два взрыва. Один из них произошел у места скопления «каких-то крутых» подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В городе Обухов [в Киевской области] бахнуло два раза. <...> Пишут, что [снаряд летел] в сторону Киевского картонно-бумажного комбината, на котором, оказывается, не только картон можно штамповать, но и детали для БПЛА», — добавил источник агентства.

Ночью 2 марта украинские журналисты сообщили, что в Киеве произошли несколько взрывов. В тот момент в городе работали сирены воздушной тревоги.

Как писало издание «Зеркало недели», особый режим в населенном пункте ввели в связи с угрозой атаки беспилотников.

1 марта в селе Парутино в Николаевской области загорелось одно из местных производственных предприятий. До этого на всей территории региона ввели режим воздушной тревоги, который действовал в течение 3,5 часа.

Ранее российские военные поразили тренировочный лагерь бойцов ВСУ в Киевской области.