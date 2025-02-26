Военблогер сообщил об охоте «Омерзительной восьмерки» на ВСУ под Суджей

Отряд дроноводов «Омерзительная восьмерка» устроил охоту на Вооруженные силы Украины под Суджей в Курской области. Об этом заявил военблогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Главная дорога снабжения из Сум через Юнаковку в Суджу теперь находится под нашим плотным дрон-контролем, и количество подбитой авто- и бронетехники [ВСУ] здесь приближается к 400. <…> Большую часть техники [ВСУ] подбили ребята из «Омерзительной восьмерки» (одни из лучших наших дронщиков), которые первыми сумели прорваться к этой дороге своими дронами и уже две недели ведут на ней счет своим победам», — отметил он.

К отряду дроноводов «Омерзительная восьмерка» уже присоединились другие операторы российских беспилотников, добавил Подоляка.

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