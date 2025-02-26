Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военблогер сообщил об охоте «Омерзительной восьмерки» на ВСУ под Суджей

Военблогер Подоляка: отряд «Омерзительная восьмерка» охотится на ВСУ под Суджей
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Отряд дроноводов «Омерзительная восьмерка» устроил охоту на Вооруженные силы Украины под Суджей в Курской области. Об этом заявил военблогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Главная дорога снабжения из Сум через Юнаковку в Суджу теперь находится под нашим плотным дрон-контролем, и количество подбитой авто- и бронетехники [ВСУ] здесь приближается к 400. <…> Большую часть техники [ВСУ] подбили ребята из «Омерзительной восьмерки» (одни из лучших наших дронщиков), которые первыми сумели прорваться к этой дороге своими дронами и уже две недели ведут на ней счет своим победам», — отметил он.

К отряду дроноводов «Омерзительная восьмерка» уже присоединились другие операторы российских беспилотников, добавил Подоляка.

Новость дополняется.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами