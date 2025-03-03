Бойцы «Центра» уничтожили из «Гвоздики» орудие и склад с боеприпасами ВСУ в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли артиллерийское орудие и склад с боеприпасами на Александро-Калиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба в Минобороны РФ.

Операторы дронов российской группировки войск «Центр» заметили замаскированное орудие противника. Координаты объекта были переданы расчету самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С1 «Гвоздика». Дроноводы корректировали точность огня САУ в режиме реального времени, благодаря чему удалось поразить цель с минимальным количеством выстрелов, чтобы было подтверждено в ходе последующей воздушной разведки.

До этого расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» из состава группировки войск «Север» уничтожили технику и живую силу ВСУ, а также предотвратили доставку боеприпасов в приграничных районах Курской области. По данным Минобороны РФ, артиллеристы 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, взаимодействуя с разведгруппами и операторами дронов, ведут стрельбу на дистанции в десятки километров — как с закрытых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки. В ходе последней операции были ликвидированы артиллерийские орудия, военная техника и пехота ВСУ. После подтверждения результатов ударов расчеты оперативно сменили дислокацию, исключив обнаружение противником.

Ранее военблогер сообщил об охоте «Омерзительной восьмерки» на ВСУ под Суджей.