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«Гвоздики» группировки «Север» уничтожили бронетехнику и пехоту ВСУ в Курской области

МО: «Гвоздики» уничтожили бронетехнику и пехоту ВСУ в Курской области
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» из состава группировки войск «Север» уничтожили технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также предотвратили доставку боеприпасов в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, артиллеристы 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, взаимодействуя с разведгруппами и операторами БПЛА, наносят высокоточные удары по укреплениям, скоплениям войск, опорным пунктам и наблюдательным постам противника. Стрельба ведется на дистанции в десятки километров — как с закрытых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки. В ходе последней операции были ликвидированы артиллерийские орудия, военная техника и пехота ВСУ.

После подтверждения результатов ударов расчеты оперативно сменили дислокацию, исключив обнаружение противником.

«От получения координат цели до открытия огня проходит около трех минут. Работаем слаженно», — отметил командир взвода с позывным «Энгельс».

По его словам, «Гвоздики» преимущественно используют осколочно-фугасные снаряды, в том числе с готовыми поражающими элементами, а также дымовые и осветительные заряды.

2 марта Минобороны сообщило, что российские военнослужащие за сутки уничтожили в приграничных районах Курской области более 240 украинских солдат.

Ранее российский боец заявил о жесточайшем отпоре, полученном ВСУ в курских Погребках.

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