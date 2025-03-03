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В МО РФ назвали потери ВСУ за сутки в Курской области

МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 160 военных и два БТР в Курской области
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Reuters

За минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области более 160 бойцов и два бронетранспортера, сообщили в Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, за сутки уничтожены девять бронемашин, три артиллерийских орудия, три миномета, одна радиолокационная станция радиоэлектронной разведки, два склада боеприпасов, а также 12 пунктов управления беспилотниками.
Кроме того, 12 украинских военнослужащих сдались в плен.

Отмечается, что за все время боев в Курской области ВСУ потеряли 64 695 военных.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 88 беспилотников Вооруженных сил Украины.

По данным пресс-службы, всего с начала спецоперации на Украине было уничтожено 656 самолетов, 283 вертолета, более 45 тыс. беспилотников, 600 зенитных ракетных комплексов, а также свыше 21 тыс. танков и других боевых бронированных машин.

Ранее в СК призвали наказать европейских политиков, поставляющих оружие Украине.

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