МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 160 военных и два БТР в Курской области

За минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области более 160 бойцов и два бронетранспортера, сообщили в Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, за сутки уничтожены девять бронемашин, три артиллерийских орудия, три миномета, одна радиолокационная станция радиоэлектронной разведки, два склада боеприпасов, а также 12 пунктов управления беспилотниками.

Кроме того, 12 украинских военнослужащих сдались в плен.

Отмечается, что за все время боев в Курской области ВСУ потеряли 64 695 военных.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 88 беспилотников Вооруженных сил Украины.

По данным пресс-службы, всего с начала спецоперации на Украине было уничтожено 656 самолетов, 283 вертолета, более 45 тыс. беспилотников, 600 зенитных ракетных комплексов, а также свыше 21 тыс. танков и других боевых бронированных машин.

Ранее в СК призвали наказать европейских политиков, поставляющих оружие Украине.