Пушилин: Киев бросает резервы под Часов Яр, но это не останавливает ВС РФ

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает резервы к Часову Яру, однако это не поможет Украине удержать город. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Часов Яр. Продолжаются городские бои, продолжает противник перекидывать дополнительные резервы. Есть еще пока такие возможности у противника, но здесь планомерное, выверенное продвижение вперед», — сказал он.

Пушилин также напомнил, что российские войска недавно освободили сразу несколько населенных пунктов в зоне СВО. Российские войска тем временем выбивают противника из Константинополя в ДНР, отметил глава российского региона.

Недавно военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска сорвали попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) отбить ранее утраченные позиции на севере Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР).

21 февраля стало известно, что Вооруженные силы России полностью взяли под контроль микрорайон Северный в Часовом Яре.

Ранее Марочко заявил об уничтожении части окруженных в Часовом Яре военных ВСУ.