Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина перебрасывает боевые резервы под Часов Яр

Пушилин: Киев бросает резервы под Часов Яр, но это не останавливает ВС РФ

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает резервы к Часову Яру, однако это не поможет Украине удержать город. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Часов Яр. Продолжаются городские бои, продолжает противник перекидывать дополнительные резервы. Есть еще пока такие возможности у противника, но здесь планомерное, выверенное продвижение вперед», — сказал он.

Пушилин также напомнил, что российские войска недавно освободили сразу несколько населенных пунктов в зоне СВО. Российские войска тем временем выбивают противника из Константинополя в ДНР, отметил глава российского региона.

Недавно военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска сорвали попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) отбить ранее утраченные позиции на севере Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР).

21 февраля стало известно, что Вооруженные силы России полностью взяли под контроль микрорайон Северный в Часовом Яре.

Ранее Марочко заявил об уничтожении части окруженных в Часовом Яре военных ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами