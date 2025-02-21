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ВС РФ полностью взяли под контроль микрорайон Северный в Часовом Яре

ТАСС: ВС РФ взяли под контроль микрорайон Северный в Часовом Яре ДНР
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Ukraine Patrol Police/AP

Вооруженные силы России полностью взяли под контроль микрорайон Северный в Часовом Яре Донецкой народной республики. Об этом сообщили ТАСС в Добровольческом корпусе в составе группировки российских войск «Юг».

«Успешными действиями 200-й мотострелковой бригады, действующей в составе Добровольческого корпуса, освобожден от противника микрорайон Северный города Часова Яра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные сейчас полностью контролируют местность в северо-западном направлении от Часова Яра.

17 февраля глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается перебросить подкрепления своим частям в Часовом Яре. По его словам, в районе к западу от города, ближе к Константиновке, инженерные подразделения украинской армии пытаются создать новую линию обороны.

Часов Яр расположен в Артемовском районе ДНР в шести-семи километрах к западу от Артемовска. Его освобождение позволит ВС РФ развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Ранее Пушилин объяснил, почему ВСУ «цепляются» за Часов Яр.

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