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Марочко заявил об уничтожении части окруженных в Часовом Яре военных ВСУ

Марочко: российские военные уничтожили часть окруженных в Часов Яре солдат ВСУ
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Sofiia Gatilova/Reuters

Российские военные уничтожили часть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попали в окружение в городе Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в беседе с ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо окруженных в населенном пункте Часов Яр украинских боевиков: часть из них уже ликвидирована, но есть еще очаги сопротивления», — сказал он.

По словам эксперта, бойцы российской армии подавляют огневые точки врага, параллельно пресекая попытки военнослужащих ВСУ выйти из окружения.

18 января Марочко заявил, что военные Вооруженных сил РФ контролируют значительную часть Часов Яра. Он отметил, что российские подразделения продвигаются не только в черте населенного пункта, но и в его окрестностях. В ходе боевых действий они взяли под контроль одну из основных позиций ВСУ в городе — огнеупорный завод.

Ранее полковник назвал главные задачи российской армии в зоне СВО в 2025 году.

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