Пушилин: ВС РФ выбивают ВСУ из Константинополя в ДНР после освобождения Улаклы

Российские войска выбивают противника из Константинополя в ДНР после освобождения Улаклы. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Мы видим, что противника сейчас выбивают и бои сейчас в Константинополе непосредственно идут, дальнейшее продвижение также вполне очевидно...», — сказал он.

Пушилин добавил, что российские войска имеют возможность взять под свой контроль трассу Красноармейск — Курахово. А уже следующей целью ВС РФ станет Дзержинск.

Кроме того, Пушилин сообщал, что российские военнослужащие продвигаются по всей линии фронта, есть успехи на Курахово-Новоселовском направлении.

До этого российские бойцы «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Улаклы в ДНР. Незадолго до этого бойцы эвакуировали из села Улаклы под Кураховым порядка 10 мирных жителей, в том числе детей.

Ранее ВС РФ освободили хутор Никольский в Курской области.