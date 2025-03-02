Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС России выбивают противника из Константинополя в ДНР

Пушилин: ВС РФ выбивают ВСУ из Константинополя в ДНР после освобождения Улаклы
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Российские войска выбивают противника из Константинополя в ДНР после освобождения Улаклы. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Мы видим, что противника сейчас выбивают и бои сейчас в Константинополе непосредственно идут, дальнейшее продвижение также вполне очевидно...», — сказал он.

Пушилин добавил, что российские войска имеют возможность взять под свой контроль трассу Красноармейск — Курахово. А уже следующей целью ВС РФ станет Дзержинск.

Кроме того, Пушилин сообщал, что российские военнослужащие продвигаются по всей линии фронта, есть успехи на Курахово-Новоселовском направлении.

До этого российские бойцы «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Улаклы в ДНР. Незадолго до этого бойцы эвакуировали из села Улаклы под Кураховым порядка 10 мирных жителей, в том числе детей.

Ранее ВС РФ освободили хутор Никольский в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами