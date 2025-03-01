Марочко рассказал о попытках ВСУ отбить российские позиции в Часов Яре

Российские войска сорвали попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) отбить ранее утраченные позиции на севере Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, ситуация в городе по-прежнему является стабильно напряженной.

«Противник оказывает сопротивление и проводит контратакующие действия. Прежде всего, недавно были мощные накаты на наши позиции в северных окраинах населенного пункта: противник попытался захватить ранее утраченные позиции, находящиеся в жилых кварталах», — сказал эксперт.

Он добавил, что в центре населенного пункта немного увеличилось количество серых зон.

21 февраля стало известно, что Вооруженные силы России полностью взяли под контроль микрорайон Северный в Часовом Яре.

Часов Яр расположен в Артемовском районе ДНР в шести-семи километрах к западу от Артемовска. Его освобождение позволит ВС РФ развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Ранее Пушилин объяснил, почему ВСУ «цепляются» за Часов Яр.