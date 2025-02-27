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ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Курской области

ВС РФ освободили хутор Никольский в Курской области
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Telegram-канал Курская область

ВС РФ освободили хутор Никольский в Курской области. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Также сообщается, что за сутки ведения боевых действий было нанесено поражение формированиям Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Рубанщина и Суджа в Курской области.

Потери ВСУ за этот период оцениваются в 240 человек, один танк, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, две зенитные пусковые установки, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «С-300», восемь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов.

До этого ВС РФ взяли под огневой контроль трассу Суджа – Коренево, по которой велось снабжение Суджанского котла. Отмечается, что до смыкания Суджанского котла осталось 3,5 км. Наступление на этом направлении ведут десантники из 119-го полка и 106-й дивизии.

Ранее стало известно об усилении группировки ВСУ под Суджей за счет пограничников.

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