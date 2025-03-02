Рогов: ВС РФ освободили порядка 5 кв. км у границы ДНР и Запорожской области

Российские военнослужащие продвинулись от ранее освобожденного населенного пункта Бурлацкое на север в направлении села Веселое. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«После освобождения Бурлацкого наши войска развивают успех, освободили порядка 5 кв. км на север в направлении населенного пункта Веселое», — заявил он.

1 марта Минобороны РФ распространило видеоролик, на котором показан процесс взятия под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ населенных пунктов Скудное и Бурлацкое в Донецкой народной республике (ДНР).

О взятии Бурлацкого и Скудного под контроль российской армии ведомство сообщало в этот же день.

Кроме того, за минувшие сутки солдаты Вооруженных сил РФ нанесли поражение личному составу и технике четырех бригад украинской армии. Подвергшиеся ударам позиции Вооруженных сил Украины располагались в районе населенных пунктов Январское в Днепропетровской области и Искра, Зеленый Гай, Поддубное в ДНР.

Ранее появились кадры бегства ВСУ из Новоандреевки в ДНР.