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Появились кадры взятия под контроль ВС РФ двух населенных пунктов в ДНР

Минобороны распространило кадры взятия под контроль ВС РФ Скудного и Бурлацкого

Министерство обороны России распространило видеоролик, на котором показан процесс взятия под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ населенных пунктов Скудное и Бурлацкое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным ведомства, Бурлацкое было занято штурмовикам 127-й мотострелковой дивизии группировки российских войск «Восток». В настоящее время военные ВС РФ продвигаются в глубину обороны украинской армии к северо-западу от населенного пункта Великая Новоселка, отметили в министерстве.

При этом населенный пункт Скудное был взят под контроль военнослужащими 5-й танковой бригады, подчеркнули в Минобороны.

О взятии Бурлацкого и Скудного под контроль российский войск Минобороны сообщало несколькими часами ранее. Кроме того, за минувшие сутки солдаты Вооруженных сил РФ нанесли поражение личному составу и технике четырех бригад украинской армии. Подвергшиеся ударам позиции Вооруженных сил Украины располагались в районе населенных пунктов Январское в Днепропетровской области и Искра, Зеленый Гай, Поддубное в ДНР.

Ранее появились кадры бегства ВСУ из Новоандреевки в ДНР.

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