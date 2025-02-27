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Появились кадры бегства ВСУ из освобожденного населенного пункта в ДНР

МО РФ опубликовало видео бегства ВСУ из освобожденной Новоандреевки в ДНР
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Появилось видео бегства украинских военнослужащих из Новоандреевки в ДНР, освобожденной российскими войсками. Кадры опубликовало Минобороны РФ.

«Во время наступления штурмовые подразделения мотострелкового полка танковой дивизии, с поддержкой артиллерии и дронов, уничтожили ключевые огневые позиции противника в окрестных лесах. Это привело к бегству ВСУ из Новоандреевки», — заявили в оборонном ведомстве.

Министерство отметило, что после этого российские военнослужащие без особого сопротивления вошли в населенный пункт и установили флаг России на центральном здании.

ВС РФ полностью взяли под контроль Новоандреевку 23 февраля. Населенный пункт перешел под контроль подразделениям группировки войск «Центр». Также Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Котлино, Зверево, Сергеевка, Ленина, Березовка, Шевченко, Удачное, Успеновка и Андреевка в ДНР.

В итоге за сутки ВСУ потеряло до 365 человек личного состава. Помимо живой силы, украинская армия лишилась боевой машины пехоты, двух боевых бронированных машин «Козак», пяти автомобилей и трех артиллерийских орудий.

Ранее в ДНР перехватили радиопереговоры командования ВСУ под Красноармейском.

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