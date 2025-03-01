Минобороны РФ: группировка «Восток» взяла под контроль Скудное и Бурлацкое в ДНР

Подразделения группировки российских войск «Восток» взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что военнослужащие страны вынудили украинских бойцов покинуть село Скудное и поселок Бурлацкое.

Кроме того, за минувшие сутки солдаты Вооруженных сил РФ нанесли поражение личному составу и технике четырех бригад украинских войск. Подвергшиеся ударам позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) располагались в районе населенных пунктов Январское в Днепропетровской области и Искра, Зеленый Гай, Поддубное в ДНР.

«Потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства», — говорится в заявлении.

Также формирования ВСУ лишились двух станций радиоэлектронной борьбы.

28 февраля пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что за прошедшую неделю военнослужащие страны взяли под контроль восемь населенных пунктов. Четыре из них находятся в Курской области, два — в ДНР и по одному — в Харьковской области и Луганской народной республике (ЛНР).

Ранее россиянам показали видеозапись, на которой запечатлено бегство бойцов ВСУ с позиций в одном из населенных пунктов в ДНР.