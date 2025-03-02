В СК РФ назвали число атакованных ВСУ российских регионов

Глава СК Бастрыкин: с февраля 2022 года Украина атаковала 34 российских региона

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью ТАСС, что с февраля 2022 года атакам со стороны Украины подверглись более 30 регионов РФ.

«С начала проведения специальной военной операции украинской стороной атакованы территории 34 субъектов Российской Федерации. Это регионы, расположенные вне границ проведения военной операции», — сказал Бастрыкин.

В ночь на 2 марта губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Беловском районе региона в результате атаки беспилотного летательного аппарата пострадал мужчина.

Днем 1 марта пресс-служба министерства обороны Российской Федерации сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали тремя беспилотными летательными аппаратами компрессорную станцию «Турецкого потока» на Кубани.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщали, что российские системы противовоздушной обороны в течение суток перехватили 196 дронов и снарядов, выпущенных ВСУ.

Утром 1 марта пресс-служба оборонного ведомства сообщила, что ночью в российских регионах перехватили 48 дронов ВСУ.

Ранее российские военные уничтожили 20 пунктов управления беспилотниками ВСУ.