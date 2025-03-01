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В Минобороны РФ раскрыли число сбитых за сутки дронов и снарядов ВСУ

Минобороны РФ: системы ПВО за сутки сбили шесть бомб и 190 дронов ВСУ
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток перехватили 196 дронов и снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, средства защиты ликвидировали 190 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также они нейтрализовали шесть управляемых авиационных бомб JDAM американского производства.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены <...> 45 024 беспилотных летательных аппарата», — уточняется в заявлении.

Утром 1 марта пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что ночью в российских регионах перехватили 48 дронов ВСУ. В частности, системы ПВО ликвидировали 21 беспилотник в небе над Тверской областью и 11 — над Республикой Крым.

Еще пять и один БПЛА были уничтожены в Брянской и Курской областях соответственно. В Белгородской и Ростовской областях сбили по три летательных аппарата, а в Липецкой и Смоленской областях — по два.

Ранее группировка российских войск «Запад» нанесла удары по двум десяткам пунктов управления беспилотниками ВСУ.

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