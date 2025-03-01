ВСУ атаковали Краснодарский край

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали тремя беспилотными летательными аппаратами компрессорную станцию «Турецкого потока» на Кубани. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что российские средства противовоздушной обороны успешно сбили все вражеские дроны. Целью атаки была остановка поставок газа в страны Европы, отметили в ведомстве.

«Компрессорная станция в настоящее время осуществляет подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Также в Минобороны РФ сообщали, что российские системы противовоздушной обороны в течение суток перехватили 196 дронов и снарядов, выпущенных ВСУ.

Утром 1 марта пресс-служба оборонного ведомства сообщила, что ночью в российских регионах перехватили 48 дронов ВСУ.

Ранее группировка российских войск «Запад» нанесла удары по двум десяткам пунктов управления беспилотниками ВСУ.