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Минобороны РФ назвало число перехваченных за ночь дронов

Минобороны: силы ПВО за ночь перехватили 48 дронов над регионами России
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Shutterstock

Системы противовоздушной обороны в ночь на 1 марта перехватили и уничтожили 48 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Наибольшее число дронов — 21 — сбили над территорией Тверской области.

11 БПЛА перехвачено над республикой Крым, пять — над Брянской областью, по три — над Белгородской и Ростовской областями, по два — над Смоленской и Липецкой областями, один — над Курской областью.

Информации о возможных разрушениях и пострадавших не приводится.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе отразили атаку на город Новошахтинск. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, сколько дронов Украина намерена произвести в 2025 году.

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Атаки БПЛА на Россию
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