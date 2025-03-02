Мужчина пострадал в результате атаки ВСУ на российский регион

В Беловском районе Курской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мужчина. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Украинский дрон нанес удар по территории Беловского района. В результате атаки ранен мужчина 1975 года рождения, он ремонтировал машину в гараже», — написал исполняющий обязанности главы региона.

Хинштейн добавил, что с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки и нижних конечностей пострадавшего местного жителя доставили в Курскую областную больницу. По словам врио губернатора, из-за взрыва дрона повреждения также получил автомобиль.

Хинштейн пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и призвал местных жителей соблюдать осторожность, напомнив, что на регион продолжаются атаки ВСУ.

Накануне врио главы региона сообщил, что беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали автомобиль скорой помощь в Хомутовском районе Курской области. В результате атаки у машины было посечено стекло и зеркало заднего вида. Медики при ударе дрона не пострадали.

Ранее украинские десантники сдались в плен в Курской области.