Норвежская нефтяная компания отказалась поставлять топливо военным США

Крупная норвежская нефтяная компания Haltbakk Bunkers отказалась снабжать топливом американские военные объекты в Норвегии и корабли военно-морских сил США после конфликта между американским президентом Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет Daily Express.

«Сегодня мы стали свидетелями самого большого дерьма, когда-либо представленного «в прямом эфире» нынешним американским президентом и его вице-президентом... Мы решили немедленно прекратить поставлять топливо американским военным в Норвегии и их кораблям, заходящим в норвежские порты», — цитирует издание заявление Haltbakk Bunkers в соцсетях.

Переговоры американского и украинского лидеров в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: глава США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам. 1 марта президент Финляндии Александер Стубб заявил, что президент РФ Владимир Путин оказался единственным победителем переговоров Трампа и Зеленского.

Ранее Еврокомиссар признал, что в ЕС не понимают стратегию Трампа по Украине.