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Еврокомиссар признал, что в ЕС не понимают стратегию Трампа по Украине

Еврокомиссар Кубилюс: в ЕС не понимают стратегию Трампа по отношению к Украине
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Brian Snyder/Reuters

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил об отсутствии понимания стратегии президента США Дональда Трампа в отношении Украины после его публичного конфликта с Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в интервью индийскому телеканалу NDTV.

Чиновник назвал поведение Трампа неприемлемым и не соответствующим протоколу приема главы государства, которое борется за выживание. Он подчеркнул, что стратегические намерения Трампа и его администрации остаются для ЕС неясными.

Кубилюс также указал на неадекватную, по его мнению, оценку США уровня собственной поддержки Украины, отметив, что объем европейской финансовой помощи Киеву превысил американскую помощь примерно на 30%.

Сегодня президент Финляндии Александер Стубб выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин оказался единственным победителем переговоров американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которые закончились их словесной перепалкой. Глава республики признался, что его шокировал срыв встречи в Белом доме.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский не готов к урегулированию конфликта.

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