Российские средства ПВО сбили четыре украинских БПЛА над Белгородской областью

Минобороны: над Белгородской областью сбили четыре беспилотника

Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 13:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в результате атаки на регион не сообщается.

В свою очередь глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что сразу шесть населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ. В одном из населенных пунктов было повреждено газоснабжение. Среди местных жителей никто не пострадал.

Кроме того, украинские военнослужащие обстреливали город Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) с помощью оружия, произведенного в странах — членах НАТО. Об этом рассказал житель Курахово Владимир Соленов.

Ранее ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области.