Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские средства ПВО сбили четыре украинских БПЛА над Белгородской областью

Минобороны: над Белгородской областью сбили четыре беспилотника
close
Telegram-канал «Владимир Сальдо»

Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 13:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в результате атаки на регион не сообщается.

В свою очередь глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что сразу шесть населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ. В одном из населенных пунктов было повреждено газоснабжение. Среди местных жителей никто не пострадал.

Кроме того, украинские военнослужащие обстреливали город Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) с помощью оружия, произведенного в странах — членах НАТО. Об этом рассказал житель Курахово Владимир Соленов.

Ранее ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами