Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов Белгородской области

Гладков: шесть населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ
close
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Сразу шесть населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков.

«В Валуйском округе в селе Соболевка в результате падения FPV-дрона без детонации посечена кровля жилого дома. В селе Двулучное дрон сдетонировал на территории частного домовладения», — написал он.

Кроме того, под удар попали села Илек-Пеньковка, Плотвянка и Новое. В Плотвянке было повреждено газоснабжение. Информации о пострадавших не было.

1 марта также сообщалось об атаке на Брянскую область. В результате атаки пострадал мирный житель.

25 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела и атаки FPV-дрона в селе Тишанка пострадало частное домовладение, хозяйственные постройки и линия электропередачи. Еще один беспилотник атаковал село Борисовка, после чего на нескольких улицах пропало электроснабжение.

Ранее в Смоленской области взорвался упавший беспилотник.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами