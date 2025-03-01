ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов Белгородской области

Сразу шесть населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков.

«В Валуйском округе в селе Соболевка в результате падения FPV-дрона без детонации посечена кровля жилого дома. В селе Двулучное дрон сдетонировал на территории частного домовладения», — написал он.

Кроме того, под удар попали села Илек-Пеньковка, Плотвянка и Новое. В Плотвянке было повреждено газоснабжение. Информации о пострадавших не было.

1 марта также сообщалось об атаке на Брянскую область. В результате атаки пострадал мирный житель.

25 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела и атаки FPV-дрона в селе Тишанка пострадало частное домовладение, хозяйственные постройки и линия электропередачи. Еще один беспилотник атаковал село Борисовка, после чего на нескольких улицах пропало электроснабжение.

Ранее в Смоленской области взорвался упавший беспилотник.