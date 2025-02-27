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ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Гладков: мирный житель пострадал при обстреле белгородского села Тишанка
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Roman Chop/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, село Тишанка Волоконовского района подверглось обстрелу и атакам FPV-дронов. В результате ранения получил мужчина. Пострадавшего с сотрясением головного мозга и баротравмой госпитализируют. Предварительно, в двух частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли и заборы.

FPV-дрон нанес удар по еще одному селу в Волоконовском районе. В селе Коновалово от удара беспилотного летательного аппарата о кровлю частного дома повреждения получила крыша и надворная постройка.

Также беспилотник атаковал село Новая Таволжанка Шебекинского округа. В результате различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады, надворные постройки и заборы.

25 февраля Гладков сообщил, что в результате обстрела и атаки FPV-дрона в селе Тишанка пострадало частное домовладение, хозяйственные постройки и линия электропередачи. Еще один беспилотник атаковал село Борисовка, после чего на нескольких улицах пропало электроснабжение.

Кроме того, в поселке Малиново беспилотник взорвался у коммерческого объекта, из-за чего было повреждено остекление здания.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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