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Армия Украины поддержала Зеленского после ссоры с Трампом

Главком ВСУ Сырский заявил, что армия поддержала Зеленского после ссоры с Трампом
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают поддерживать президента Украины Владимира Зеленского после его ссоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в ходе переговоров о сделке по редкоземельным металлам. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

«Вооруженные Силы — с Украиной, с народом, с Верховным Главнокомандующим. Наша сила – в единстве», — заявил он.

28 февраля главы двух государств провели встречу в Белом доме, по итогам которой они должны были заключить сделку по редкоземельным металлам. Но в ходе беседы Зеленский и американский лидер вступили в словесную перепалку, и подписание договора было отменено. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого президент России Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с российской стороной, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине.

Ранее стало известно, что Зеленский покинул США после переговоров с Трампом и направился в Англию.

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