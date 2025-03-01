Армия Украины поддержала Зеленского после ссоры с Трампом

Главком ВСУ Сырский заявил, что армия поддержала Зеленского после ссоры с Трампом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают поддерживать президента Украины Владимира Зеленского после его ссоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в ходе переговоров о сделке по редкоземельным металлам. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

«Вооруженные Силы — с Украиной, с народом, с Верховным Главнокомандующим. Наша сила – в единстве», — заявил он.

28 февраля главы двух государств провели встречу в Белом доме, по итогам которой они должны были заключить сделку по редкоземельным металлам. Но в ходе беседы Зеленский и американский лидер вступили в словесную перепалку, и подписание договора было отменено. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого президент России Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с российской стороной, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине.

Ранее стало известно, что Зеленский покинул США после переговоров с Трампом и направился в Англию.