Военнослужащие Вооруженных сил Украины отказались выполнять приказ по доставке вещей в район под Красноармейском (украинское название — Покровск), который находится под регулярными обстрелами. Об этом рассказали в Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР), приведя фрагмент радиоперехвата в Telegram-канале.

«Командир с позывным «Албан» требует от подчиненного с позывным «Астра» отправить солдат на точку за вещами, которые должны туда принести», — говорится в публикации.

В ответ на это «Астра» отвечает, что все военнослужащие в регионе отказываются выполнять этот приказ, поскольку там идут постоянные обстрелы.

До этого ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщал, что Вооруженные силы Украины усилили группировку в районе главного вентиляционного ствола шахтоуправления «Покровское» к западу от города Красноармейска.

Накануне депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что те украинские подразделения, которые в настоящее время подтянулись в Красноармейск, предпринимают попытки разорвать «клещи» российской армии.

7 февраля депутат сообщал, что ВСУ заминировали весь центр Красноармейска. По словам Водолацкого, заминирован центр города в районе рынка и технологического колледжа. Парламентарий отметил, что перед отходом из города украинские силы скорее всего подорвут установленную взрывчатку.

Ранее на Украине сообщили о продвижении российских войск в ДНР.