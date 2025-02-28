Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили группировку в районе главного вентиляционного ствола шахтоуправления «Покровское» к западу от города Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В районе вентствола шахты «Покровское» противник усилил свою группировку. Туда активно перебрасывается личный состав из нескольких бригад», — говорится в сообщении.

В силовых структурах уточнили, что речь идет о переброске не только недавно мобилизованных граждан, но и хорошо подготовленных украинских солдат.

Накануне депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что на фоне переговоров России и США украинская армия перешла к тактике «выжженной земли». По его словам, военнослужащие ВСУ стали еще более агрессивными и, как «загнанные крысы», уничтожают все вокруг.

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе. По его словам, необходимо добиться того, чтобы команды Российской Федерации и Соединенных Штатов подготовили вопросы, чрезвычайно важные для двух стран, в том числе и на украинском треке, для того чтобы обе стороны вышли на приемлемые для себя решения.

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