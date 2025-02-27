На Украине сообщили о продвижении российских войск в ДНР

ВС РФ за сутки продвинулись возле двух населенных пунктов в ДНР. Об этом сообщает украинский портал Deep State.
За сутки российские войска продвинулись со стороны Великой Новоселки и в Андреевке к западу от Курахово.
Несколькими часами ранее МО РФ опубликовало видео бегства ВСУ из освобожденной 23 февраля Новоандреевки в ДНР.
Накануне радиоперехват показал паническое отступление ВСУ под Красноармейском (Покровском) в ДНР.
В ходе перехваченных переговоров представитель командно-наблюдательного пункта ВСУ с позывным «Сигма» отдал приказ командиру подразделения «Селезень» отразить атаку российских войск.
Позже «Сигма» получил доклад от другого командира — «Качура» — о том, что соседнее подразделение ВСУ не выдержало обстрела и отступило с позиций. В ответ командир потребовал вернуть бойцов обратно, несмотря на продолжающийся огонь.
Ранее военкор сообщил о «беспрецедентной» концентрации беспилотников ВСУ у Красноармейска.