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СК завершил следствие в отношении обвиняемого в теракте командира ВСУ

СК завершил дело командира ВСУ, обвиняемого в теракте в Курской области
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Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет (СК) завершил расследование уголовного дела в отношении украинского военнослужащего Руслана Полторацкого, подозреваемого в причастности к террористическим актам на территории Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ.

Следствие установило, что в августе прошлого года командир отделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Полторацкий в составе подразделений ВСУ незаконно пересек границу России с целью совершения террористического акта. В Суджанском районе Курской области он препятствовал эвакуации мирных жителей из хутора Южный и использовал оружие для запугивания населения. В ходе боестолкновений Полторацкий был задержан военнослужащими Вооруженных сил РФ.

27 февраля президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, заявил, что в стране за последний год выросло число террористических преступлений, более половины из которых спланировали и организовали спецслужбы Украины и их кураторы.

21 февраля сообщалось, что сотрудники ФСБ сорвали планы по совершению терактов в местах дислокации военнослужащих. На территориях Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областей и Краснодарского края выявлена и пресечена деятельность восьми граждан РФ.

Ранее четверым солдатам ВСУ вынесли приговоры за теракт в Курской области.

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