Четверым солдатам ВСУ вынесли приговоры за теракт в Курской области

СК: четыре солдата ВСУ получили до 16 лет колонии за теракт в Курской области

Суд в России приговорил четверых солдат ВСУ Павла Олексюка, Сергея Горбаченко, Юрия Андрейченко и Григория Ляшенко к лишению свободы в колонии строгого режима за теракт в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Следственный комитет РФ.

По версии следствия, военнослужащие 64-го стрелкового батальона 44-й мехбригады украинских войск незаконно вторглись в российский регион, запугивали местное население, мешали его эвакуации, стреляли по мирным людям и солдатам ВС РФ.

Олексюка приговорили к 16 годам колонии, остальных — к 15.

20 февраля суд признал двух пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и вынес им приговор. Игнатенко и Маслюкова приговорили к 14 и 15 годам лишения свободы соответственно. Первые три года осужденные проведут в тюрьме, а последующие — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее суд в Ростове-на-Дону вынес приговор инженеру-конструктору ОПК за госизмену.