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ФСБ заявила о срыве терактов в местах дислокации российских военных

ФСБ заявила, что сорвала теракты восьми граждан РФ в местах дислокации военных
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ сорвали планы по совершению терактов в местах дислокации российских военных. Об этом сообщило РИА Новости.

На территориях Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областей и Краснодарского края выявлена и пресечена деятельность восьми граждан РФ, говорится в сообщении.

Спецслужба заявила, что они по заданиям украинских спецслужб осуществили поджоги объектов транспортной инфраструктуры, волонтерских организаций, а также планировали совершение террористических актов в местах дислокации воинских формирований за вознаграждение.

Их признали виновными по статьям о теракте, организации деятельности террористической организации, диверсии, государственной измене и приговорили к лишению свободы на сроки от 16 до 22 лет с отбыванием от 3 до 5 лет наказания в тюрьме.

Накануне сообщалось о задержании ФСБ жителя Сочи задержали по подозрению в подготовке к диверсии по заданию украинских спецслужб.

Ранее ФСБ показала кадры предотвращения теракта против чиновника в Саратовской области.

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