МО: ВС РФ взяли под контроль деревню Новая Сорочина в Курской области

Российские военные взяли под контроль деревню Новая Сорочина в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, населенный пункт был взят в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Север».

Незадолго до этого военный корреспондент Семен Пегов рассказал в своем Telegram-канале, что в Курской области продолжаются бои за село Лебедевка. По его информации, российские войска также продолжают отбивать территории в районе Куриловки.

27 февраля Минобороны РФ сообщало, что российские военные взяли под свой контроль хутор Никольский в Курской области. Кроме того, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были нанесены в районах Гончаровки, Гуево, Куриловки, Лебедевки, Олешни и других населенных пунктах региона.

28 февраля войскам РФ удалось взять под огневой контроль трассу Суджа – Коренево, по которой велось снабжение ВСУ.

Ранее российские силы выбили ВСУ из населенного пункта на границе ДНР и Запорожской области.