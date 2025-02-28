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Российские войска взяли под контроль деревню в Курской области

МО: ВС РФ взяли под контроль деревню Новая Сорочина в Курской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные взяли под контроль деревню Новая Сорочина в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, населенный пункт был взят в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Север».

Незадолго до этого военный корреспондент Семен Пегов рассказал в своем Telegram-канале, что в Курской области продолжаются бои за село Лебедевка. По его информации, российские войска также продолжают отбивать территории в районе Куриловки.

27 февраля Минобороны РФ сообщало, что российские военные взяли под свой контроль хутор Никольский в Курской области. Кроме того, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были нанесены в районах Гончаровки, Гуево, Куриловки, Лебедевки, Олешни и других населенных пунктах региона.

28 февраля войскам РФ удалось взять под огневой контроль трассу СуджаКоренево, по которой велось снабжение ВСУ.

Ранее российские силы выбили ВСУ из населенного пункта на границе ДНР и Запорожской области.

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