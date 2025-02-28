Военкор рассказал о боях в Курской области на фоне новостей о контратаке ВСУ

Военкор Пегов: в Курской области идут бои за Лебедевку и в районе Куриловки

В Курской области продолжаются бои за село Лебедевка, также российские войска продолжают отбивать территории в районе Куриловки. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo.

«Курская область. Здесь российские войска продолжают активные наступательные действия», — отметил военкор.

До этого военкоры сообщили о том, что украинские войска бросили бронетехнику в контратаку в районе Свердликово в Курской области. Технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) встретили военнослужащие 137-го полка ВДВ, ее уничтожили, в том числе точными ударами дронов.

27 февраля в Минобороны РФ сообщили, что бойцы российской армии освободили хутор Никольский в Курской области. Также поражения формированиям ВСУ были нанесены в районах Гончаровки, Гуево, Куриловки, Лебедевки, Олешни и других населенных пунктах региона.

28 февраля ВС РФ удалось взять под огневой контроль трассу Суджа – Коренево, по которой велось снабжение противника.

Ранее российские военные взорвали склады ВСУ в Днепропетровске.