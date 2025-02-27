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ВС РФ взяли под огневой контроль трассу, по которой велось снабжение Суджанского котла

SHOT: до смыкания Суджанского котла осталось 3,5 км, ВСУ терпят потери
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Телеграм-канал «Алексей Смирнов»

ВС РФ взяли под огневой контроль трассу СуджаКоренево, по которой велось снабжение Суджанского котла. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сейчас до смыкания Суджанского котла осталось 3,5 км. Наступление на этом направлении ведут десантники из 119-го полка и 106-й дивизии. Сообщается, что Вооруженные силы Украины терпят большие потери в Курской области, на фоне чего иностранные бойцы пытаются бежать с позиций.

По данным информационного канала, сейчас в районе Суджи находится около 1000 единиц западной техники и она активно уничтожается.

До этого военные Вооруженных сил России с помощью дрона-камикадзе уничтожили броневик HMMWV американского производства, использовавшийся украинской армией. Техника была уничтожена расчетом «Рассвет» на Курском направлении. Распространившие сведения об инциденте Telegram-каналы отмечали, что российские военные научили американский автомобиль «показывать фокус с исчезновением».

Ранее российские военные взорвали склады ВСУ в Днепропетровске.

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