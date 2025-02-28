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Число резервов ВСУ, перебрасываемых в Курскую область, снизилось в разы

ТАСС: число перебрасываемых в Курскую область резервов ВСУ снижено в разы
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число резервов, которые ВСУ перебрасывает в Курскую область, сократилось в десятки раз благодаря действиям ВС РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«У ВСУ количество перебрасываемой в Курскую область техники с резервами и боекомплектом снижено в десятки раз», — сообщил источник.

По его словам, большую роль в этом сыграла работа российских операторов БПЛА.

25 февраля источник РИА Новости в российских силовых структурах сообщил, что группировка вооруженных сил Украины готовится к отступлению с оккупированных территорий Курской области.

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, признаков подготовки отхода ВСУ пока не наблюдается.

При этом военкор Александр Коц допустил, что ВСУ могут покинуть Курскую область в качестве «жеста доброй воли».

Ранее в подполье рассказали об ударе по солдатам ВСУ, сбежавшим из Курской области.

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