Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военкор заявил, что ВСУ могут покинуть Курскую область в качестве «жеста доброй воли»

Военкор Коц: ВСУ могут покинуть Курскую область в качестве «жеста доброй воли»
close
Volodymyr Pavlov/Reuters

Украинская армия может покинуть территорию Курской области в рамках «жеста доброй воли», чтобы избежать болезненного окружения, считает российский военный корреспондент Александр Коц. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Коца, ВСУ слишком глубоко завязли в регионе и им грозит «котел». Кроме того, российская армия может «на плечах отступающих» зайти в Сумскую область, предположил военкор.

«В сухом остатке, <...> единственный шанс выйти безболезненно — это гарантированный кем-нибудь (например, американцами) «жест доброй воли». Только так он может избежать разгрома. Причем, не только военного», — заявил журналист.

25 февраля источник РИА Новости в российских силовых структурах сообщил, что группировка вооруженных сил Украины готовится к отступлению с оккупированных территорий Курской области.

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, признаков подготовки отхода ВСУ пока не наблюдается.

Ранее Зеленский официально получил полномочия направлять ВСУ на территорию других государств.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами