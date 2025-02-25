Военкор заявил, что ВСУ могут покинуть Курскую область в качестве «жеста доброй воли»

Военкор Коц: ВСУ могут покинуть Курскую область в качестве «жеста доброй воли»

Украинская армия может покинуть территорию Курской области в рамках «жеста доброй воли», чтобы избежать болезненного окружения, считает российский военный корреспондент Александр Коц. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Коца, ВСУ слишком глубоко завязли в регионе и им грозит «котел». Кроме того, российская армия может «на плечах отступающих» зайти в Сумскую область, предположил военкор.

«В сухом остатке, <...> единственный шанс выйти безболезненно — это гарантированный кем-нибудь (например, американцами) «жест доброй воли». Только так он может избежать разгрома. Причем, не только военного», — заявил журналист.

25 февраля источник РИА Новости в российских силовых структурах сообщил, что группировка вооруженных сил Украины готовится к отступлению с оккупированных территорий Курской области.

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, признаков подготовки отхода ВСУ пока не наблюдается.

Ранее Зеленский официально получил полномочия направлять ВСУ на территорию других государств.