РИА Новости: ВСУ готовятся к отступлению с территории Курской области

Группировка Вооруженных сил Украины готовится к отступлению с оккупированных территорий Курской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«ВСУ в Курской области находятся на этапе подготовки к отступлению с захваченных позиций», — отметил источник.

Он также добавил, что украинские военные сталкиваются с серьезными логистическими трудностями из-за активных действий ВС РФ.

Во вторник РИА Новости сообщало, что военным ВСУ стало значительно труднее осуществлять ротацию личного состава на оккупированных территориях Курской области после того, как российские бойцы установили огневой контроль над дорогой Юнаковка — Суджа. Украинские потери при попытках ротации составляют 15-20%.

По данным Минобороны РФ, ВСУ за все время боевых действий на территории Курской области потеряли более 63 тыс. солдат.

Также украинские войска также потеряли 381 танк, 288 боевых машин пехоты, 241 бронетранспортер, а также свыше 2 тыс. боевых бронированных машин. Кроме того, на линии боевого соприкосновения российские солдаты ликвидировали 477 артиллерийских орудий и 52 пусковые установки, а также 23 ракетных комплекса и десять транспортно-заряжающих машин.

Ранее в МИД РФ рассказали об эвакуации жителей Курской области из украинских Сум.