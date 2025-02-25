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Эксперт заявил об отсутствии признаков подготовки ВСУ к отступлению из Курской области

Эксперт Дандыкин: признаков подготовки ВСУ к отступлению из Курской области нет
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Евгений Биятов/РИА Новости

Признаков подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к отступлению с позиций в Курской области в ближайшее время не наблюдается. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, украинские войска продолжают удерживать населенные пункты, несмотря на активные боевые действия.

«Пока никаких сигналов об отходе нет: противник закрепился в населенных пунктах, идет перестрелка. Но если отступление начнется, оно будет проходить под нашим огневым контролем», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что оптимальным временем для отхода ВСУ была зима, когда сохранялись стабильные поставки боеприпасов и топлива. С наступлением весны, отметил Дандыкин, задача усложняется из-за распутицы и особенностей грунта.

«Импортная техника легко застревает в черноземе. Даже нам воевать тяжело, но отступать — еще сложнее. Это удары артиллерии, БПЛА, авиации. А мотивация не выпустить противника у российских войск высока», — сказал он.

25 февраля РИА Новости в российских силовых структурах сообщило, что группировка Вооруженных сил Украины готовится к отступлению с оккупированных территорий Курской области.

Ранее в МИД РФ рассказали об эвакуации жителей Курской области из украинских Сум.

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