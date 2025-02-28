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В подполье рассказали об ударе по солдатам ВСУ, сбежавшим из Курской области

Подпольщик Лебедев: нанесен удар по группе ВСУ, покинувшей Курскую область
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Евгений Биятов/РИА Новости

Группа украинских солдат, покинувшая Курскую область для доукомплектования в Сумах, попала под удар и понесла потери. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал координатор николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев.

«Нанесен удар по группе, которая чудом сбежала из Курской области и проходила доукомплектование», — сообщил координатор.

Всего по Сумской области минувшей ночью было семь прилетов. Так, под удар попали позиция операторов БПЛА, а также склад с дронами и взрывчаткой для них. Кроме того, потери понес личный состав ВСУ в селе Боромоля.

До этого Лебедев рассказывал, что российским военным удалось ликвидировать около 10 сотрудников Службы безопасности Украины во время первого удара по закрытому комплексу зданий в Запорожье в конце января. Через несколько дней был и второй удар — известно, что после него было много тяжелораненых.

Ранее российские войска ударили ФАБами по командному пункту охраны генштаба ВСУ.

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