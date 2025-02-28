Североатлантический альянс готовит новый пакет помощи и гарантии безопасности для Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в социальной сети X.

«НАТО и США становятся сильнее, союзники увеличивают инвестиции в оборону. Уже объявлено о крупных расширениях, за которыми последуют новые. Что касается Украины, то союзники выделяют еще миллиарды на помощь и гарантии безопасности», — написал генсек.

Несколькими часами ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что НАТО нужно забыть об Украине и прекратить политику, направленную на создание форпоста у границ России. По его словам, упоминания об альянсе или какие-либо действия Киева в этой области станут «гарантированной войной».

Днем 27 января главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк заявлял, что США даже при бывшем президенте Джо Байдене не обещали Украине вступление в НАТО, эта позиция характерна для внешней политики Соединенных Штатов и не изменится.

Ранее на Западе оценили состояние России спустя три года СВО.