Журналист Боуз: Россия спустя три года СВО стала только сильнее

Спустя три года после начала СВО Россия оказалась только сильнее. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Прошло три года. Россия все еще здесь. Путин сильнее, чем когда-либо. Российский народ сплочен сильнее, чем когда-либо», - отметил он.

Журналист также обратил внимание на то, что экономика России оказалась устойчивой на фоне развития партнерства с Китаем и Индией, а также перезагрузки отношений с США.

При этом, по словам Боуза, Украина никогда не вступит в НАТО.

До этого Боуз также заявлял, что украинский президент Владимир Зеленский начал утрачивать контроль над властью.

Ранее Украине сообщили неприятные новости о долгах перед Западом.