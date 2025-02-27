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На Западе оценили состояние России спустя три года СВО

Журналист Боуз: Россия спустя три года СВО стала только сильнее
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Евгений Биятов/РИА Новости

Спустя три года после начала СВО Россия оказалась только сильнее. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Прошло три года. Россия все еще здесь. Путин сильнее, чем когда-либо. Российский народ сплочен сильнее, чем когда-либо», - отметил он.

Журналист также обратил внимание на то, что экономика России оказалась устойчивой на фоне развития партнерства с Китаем и Индией, а также перезагрузки отношений с США.

При этом, по словам Боуза, Украина никогда не вступит в НАТО.

До этого Боуз также заявлял, что украинский президент Владимир Зеленский начал утрачивать контроль над властью.

Ранее Украине сообщили неприятные новости о долгах перед Западом.

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