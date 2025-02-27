Власти Турции объяснили сообщения о возможной отправке военных на Украину

В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прокомментировали агентству РИА Новости сообщения СМИ о возможной отправке турецких военных на Украину в случае урегулирования конфликта.

«Мы не располагаем такой информацией, официальных заявлений на этот счет не было», — заявили в администрации.

В офисе Эрдогана подчеркнули, что на высшем уровне выражалась «исключительно готовность содействия дипломатическим усилиям» по урегулированию конфликта на Украине.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Анкара открыта к идее отправки военных на Украину после урегулирования конфликта.

Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова участвовать в урегулировании конфликта на Украине, в том числе провести переговоры Москвы и Киева. По словам Фидана, решение об этом должно быть принято прежде всего сторонами конфликта. Министр подчеркнул, что Турция прорабатывает вопрос о том, какой вклад Турция может внести в урегулирование конфликта.

26 февраля Украина передала Турции документ с проектами в целях восстановления государства после конфликта в 2025 году. Как пишет газета Türkiye, в упомянутое досье включены проекты в области энергетики и энергоэффективности, проекты социального жилья и проекты водоснабжения.

Ранее в МИД Турции высказались о возможном вступлении в НАТО Украины.